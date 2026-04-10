Operar Deutsche Euroshop AG - DEQ CFD

Sobre Deutsche EuroShop AG

Deutsche Euroshop AG es una empresa con sede en Alemania que invierte en centros comerciales en las ciudades. Se centra en centros comerciales en Alemania, como en Wildau, Norderstedt, Dessau, Dresde, Hamburgo, Hameln, Magdeburgo, Wolfsburgo y Wuppertal, pero también posee centros comerciales en Gdansk (Polonia), en Klagenfurt (Austria) y en Pecs (Hungría).

El precio actual de la acción Deutsche Euroshop AG en tiempo real es 19.64 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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