Operar Daiichi Sankyo Company, Limited - 4568 CFD

Sobre Daiichi Sankyo Co Ltd

Daiichi Sankyo Co Ltd es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de productos farmacéuticos. La empresa se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de productos farmacéuticos, así como al suministro de productos intermedios y materiales básicos para la producción farmacéutica en Japón, Estados Unidos, Europa y otros mercados. La empresa también se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de medicamentos de venta libre y vacunas, a la prestación de servicios administrativos como recursos humanos y servicios de contabilidad, al arrendamiento de inmuebles y a la actividad de agencia de seguros.

El precio actual de la acción Daiichi Sankyo Company, Limited en tiempo real es 2704.09 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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