Operar Eisai Co., Ltd. - 4523 CFD

Sobre Eisai Co., Ltd

Eisai Co., Ltd. se dedica a la investigación y desarrollo, fabricación, venta, importación y exportación de farmacéuticos. Los segmentos de la Compañía incluyen el segmento Farmacéutico y Otros segmento. El Segmento Farmacéutico se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de farmacéuticos para uso medico, medicamentos genéricos, entre otros. El Segmento Otro consiste en materias primas farmacéuticas, servicios de logística y negocios de servicios comerciales.

El precio actual de la acción Eisai Co., Ltd. en tiempo real es 4858.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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