Operar Riverstone - AP4sg CFD

Sobre Riverstone Holdings Limited

Riverstone Holdings Limited es un holding de inversiones con sede en Singapur. La empresa se dedica principalmente a la producción, venta y distribución de productos especializados para salas limpias que se utilizan en entornos controlados y críticos. La empresa se especializa en la producción de guantes para salas limpias y para el cuidado de la salud, guantes de nitrilo, cunas para los dedos, máscaras faciales, bolsas de embalaje y otros. Los productos de la empresa se utilizan en los sectores de las unidades de disco duro (HDD) y los semiconductores dentro de la industria electrónica en Asia. Además, adquiere y comercializa otros productos consumibles para salas limpias, como bolsas faciales, capuchas, gorros, monos, fundas para zapatos, botas, toallitas para tareas críticas e hisopos. Cuenta con aproximadamente cinco instalaciones de fabricación, situadas en Malasia, Tailandia y China, y una red establecida de oficinas de venta y socios estratégicos en Asia, América y Europa. Sus filiales son Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd y Riverstone Resources (S) Pte Ltd.

El precio actual de la acción Riverstone en tiempo real es 0.774 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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