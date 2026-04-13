Operar Core Laboratories - CLBus CFD

Sobre Core Laboratories N.V.

Core Laboratories N.V. proporciona servicios de descripción de yacimientos, mejora de la producción y gestión de yacimientos para la industria del petróleo y el gas. La Compañía opera a través de tres segmentos: Descripción del yacimiento, Mejora de la producción y Gestión del yacimiento. El segmento Descripción del yacimiento abarca la caracterización de las muestras de roca, fluido y gas del yacimiento de petróleo. Proporciona servicios analíticos y de campo para caracterizar las propiedades del petróleo crudo y productos derivados del petróleo para la industria del petróleo y el gas. El segmento de Mejora de la producción incluye productos y servicios relacionados con la terminación, perforación, estimulación y producción de pozos de yacimientos. Proporciona servicios de diagnóstico integrados para evaluar la efectividad de la terminación de pozos. El segmento de Gestión de reservorios combina e integra información de la descripción de reservorios y los servicios de mejora de producción para aumentar la producción y recuperación de petróleo y gas de los reservorios de sus clientes.

El precio actual de la acción Core Laboratories en tiempo real es 16.93 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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