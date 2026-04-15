Operar Invesco DWA Technology Momentum ETF - PTF CFD

Sobre Invesco DWA Technology Momentum ETF

La inversión pretende seguir los resultados de inversión (antes de comisiones y gastos) del Dorsey Wright® Technology Technical Leaders Index (el "índice subyacente"). El fondo invertirá generalmente al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice subyacente. El índice subyacente se compone de un mínimo de 30 valores de empresas del sector tecnológico que presentan potentes características de fuerza relativa o "momentum". Con las nuevas innovaciones que se producen año tras año, una inversión en un PTF ofrecerá a los inversores la oportunidad de aprovechar el inevitable impulso hacia adelante que conlleva el sector tecnológico.

El precio actual de la acción Invesco DWA Technology Momentum ETF en tiempo real es 100.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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