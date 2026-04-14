Operar AES - AES CFD

Sobre AES Corp

THE AES CORPORATION es una sociedad de cartera. La Compañía, a través de sus subsidiarias y afiliadas, opera una cartera diversificada de negocios de generación y distribución de electricidad. Se organiza en seis unidades de negocios estratégicos (SBU): los Estados Unidos; Andes; Brasil; México, América Central y el Caribe (MCAC); Europa y Asia. Al 31 de diciembre de 2016, su SBU de los Estados Unidos tenía 18 instalaciones de generación y dos servicios públicos integrados en los Estados Unidos. Al 31 de diciembre de 2016, su SBU de Andes tenía instalaciones de generación en tres países. Su SBU de Brasil tiene negocios de generación y distribución, Eletropaulo y Tiete. Al 31 de diciembre de 2016, su MCAC SBU tenía una cartera de negocios de distribución e instalaciones de generación, incluida la energía renovable, en cinco países. Al 31 de diciembre de 2016, su SBU de Europa tenía instalaciones de generación en cinco países. Al 31 de diciembre de 2016, su SBU de Asia tenía instalaciones de generación en tres países.

El precio actual de la acción AES en tiempo real es 14.39 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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