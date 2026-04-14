Operar XP Inc - XP CFD

Sobre XP Inc

Xp Inc es una empresa con sede en Brasil que se dedica al sector de los servicios financieros. La empresa ofrece productos y servicios financieros a través de múltiples canales, como servicios de corretaje, asesoramiento de inversiones y gestión de activos. Sus actividades comerciales incluyen la educación de nuevas clases de inversores, la democratización del acceso a un servicio financiero múltiple, el desarrollo de productos financieros y aplicaciones tecnológicas, y la prestación de servicios al cliente. La Compañía opera Open Product Platform, una plataforma de productos financieros, que proporciona a los clientes acceso a más de 600 productos de inversión, incluyendo valores de renta variable y fija, fondos de inversión y de cobertura, productos estructurados, seguros de vida, planes de pensiones, fondos de inversión inmobiliaria (REIT), entre otros. La empresa atiende a clientes minoristas, clientes internacionales y clientes corporativos e institucionales en Brasil, como gestores de fondos, bancos privados, tesorerías corporativas y compañías de seguros.

El precio actual de la acción XP Inc en tiempo real es 21.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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