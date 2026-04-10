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Sobre BNP Paribas SA

BNP Paribas SA es una compañía con sede en Francia dedicada a la industria financiera. La compañía ofrece servicios bancarios y financieros. La compañía opera en dos divisiones: banca minorista y servicios, y banca corporativa e institucional. La división de banca minorista y servicios incluye redes de banca minorista y servicios financieros especializados en Francia y en el extranjero. La división de banca minorista y servicios se divide en mercados nacionales y servicios financieros internacionales. Los mercados nacionales incluyen la banca minorista francesa; BNL banca commerciale; banca minorista italiana; Actividades de banca minorista belga y otras actividades de mercados internos, incluida la banca minorista de Luxemburgo. Sus servicios financieros internacionales incluyen Europa-Mediterráneo, BancWest, Finanzas personales, Seguros y Gestión de patrimonios y bienes. La banca corporativa e institucional incluye Corporate Banking, Global Markets and Securities Services. Opera a través del Financiere des Paiements Electroniques SAS.

El precio actual de la acción BNP Paribas en tiempo real es 90.68 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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