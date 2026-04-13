Operar Eutelsat Communications - ETL CFD

Sobre Eutelsat Communications SA

EUTELSAT COMMUNICATIONS S.A. es una sociedad de cartera con sede en Francia que brinda servicios por satélite fijo. Ofrece cuatro tipos de servicios, que incluyen servicios de difusión, como difusión directa al hogar y profesional; servicios de banda ancha, que comprenden acceso a Internet de banda ancha; telecomunicaciones y servicios de datos para garantizar vínculos de comunicación permanente desde todos los puntos del mundo, establecer o restablecer las comunicaciones en una emergencia y contenido de multidifusión; así como comunicación móvil y marítima, como comunicaciones marítimas de banda ancha de gestión de flota en tierra y costa afuera. Opera una flota de satélites que cubren Europa, el Medio Oriente, África del Norte y subsahariana, así como partes de Asia y las Américas. Opera a través de Satelites Mexicanos SA de CV y Noorsat.

El precio actual de la acción Eutelsat Communications en tiempo real es 2.205 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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