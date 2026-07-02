Operar Viemed Healthcare - VMD

Sobre Viemed Healthcare Inc

Viemed Healthcare, Inc. (Viemed) es un proveedor de equipos médicos duraderos (DME) a domicilio y de servicios de salud respiratoria post-aguda en los Estados Unidos. Viemed se centra en proporcionar terapia a domicilio a los pacientes que padecen enfermedades respiratorias. Los servicios de Viemed incluyen la gestión de enfermedades respiratorias, los cuidados neuromusculares, las pruebas de sueño a domicilio y el tratamiento de la apnea del sueño, la oxigenoterapia y el alquiler de equipos respiratorios. Su gestión de enfermedades respiratorias proporciona tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mediante el uso de ventilación no invasiva (VNI) y otras terapias. Sus cuidados neuromusculares se centran en ayudar a los pacientes neuromusculares a respirar cómodamente mediante un tratamiento de terapia respiratoria. Su terapia de oxígeno proporciona oxígeno adicional a los pacientes que sufren problemas de salud crónicos, incluida la EPOC. El tratamiento de la apnea del sueño proporciona soluciones y/o equipos como las máquinas AutoPAP (presión positiva automática continua en las vías respiratorias) y BiPAP.

El precio actual de la acción Viemed Healthcare en tiempo real es 11.77 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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