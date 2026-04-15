Operar Tenet Healthcare - THC CFD

Sobre Tenet Healthcare Corp

Tenet Healthcare Corporation es una empresa de servicios sanitarios diversificados. A través de sus filiales, asociaciones y empresas conjuntas, entre las que se encuentra USPI Holding Company, Inc. (USPI), gestiona aproximadamente 60 hospitales y otros 535 centros sanitarios, entre los que se incluyen hospitales quirúrgicos, centros de cirugía ambulatoria (ASC), centros de diagnóstico por imagen, departamentos de urgencias fuera del campus y microhospitales. La empresa opera a través de tres segmentos: Operaciones hospitalarias, segmento de atención ambulatoria y Conifer. El segmento de operaciones hospitalarias incluye sus hospitales de cuidados intensivos y especializados, centros de diagnóstico por imagen, instalaciones auxiliares para pacientes externos, microhospitales y consultas médicas. Su segmento de Atención Ambulatoria está formado por los CSA y los hospitales quirúrgicos de USPI. Su segmento Conifer ofrece servicios de gestión del ciclo de ingresos y atención basada en el valor a hospitales, sistemas sanitarios, consultas médicas, empleadores y otros clientes. Entre sus filiales se encuentran Conifer Holdings, Inc. y DigitalMed, Inc.

El precio actual de la acción Tenet Healthcare en tiempo real es 192.39 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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