Operar Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH CFD

Sobre Sally Beauty Holdings, Inc.

Sally Beauty Holdings, Inc. es una empresa internacional especializada en la venta y distribución de artículos de belleza profesionales que opera principalmente en Norteamérica, Sudamérica y Europa. La empresa opera a través de dos segmentos de negocio: Sally Beauty Supply (SBS) y Beauty Systems Group (BSG). El segmento SBS es una cadena nacional e internacional de tiendas de venta al por menor, que ofrece suministros de belleza profesionales tanto a los profesionales de los salones de belleza como a los clientes minoristas, principalmente en Norteamérica, Puerto Rico y partes de Europa y Sudamérica. El segmento BSG incluye su negocio basado en franquicias Armstrong McCall, un distribuidor de servicios de productos y suministros de belleza que ofrece productos de belleza profesionales directamente a los salones y a los profesionales de la peluquería a través de sus tiendas exclusivas para profesionales, plataformas de comercio electrónico y su propia fuerza de ventas en territorios parcialmente geográficos de Estados Unidos y Canadá. Opera aproximadamente 4.911 tiendas operadas por la empresa.

El precio actual de la acción Sally Beauty Holdings, Inc. en tiempo real es 13.68 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Diamondback Energy, Inc., Invesco Mortgage Capital Inc., Saab B, Global X Health & Wellness Thematic ETF, Co-Diagnostics, Inc. y Boston Beer Company, Inc. (The). Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.