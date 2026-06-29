Operar Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR

Sobre Invesco Mortgage Capital Inc

Invesco Mortgage Capital Inc. se centra principalmente en la inversión, financiación y gestión de valores respaldados por hipotecas (MBS) y otros activos relacionados con las mismas. El objetivo de la empresa es proporcionar una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo, principalmente a través de dividendos y, en segundo lugar, mediante la revalorización del capital. La Sociedad invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS), que están garantizados por una agencia gubernamental de los Estados Unidos, como la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), una corporación constituida a nivel federal, como la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) o la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), conocidas colectivamente como Agency RMBS. La Sociedad también invierte en valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS) y RMBS, que no están garantizados por una agencia gubernamental de los Estados Unidos o por una corporación federal (CMBS no de agencia), así como en préstamos hipotecarios comerciales y otros acuerdos de financiación relacionados con el sector inmobiliario.

El precio actual de la acción Invesco Mortgage Capital Inc. en tiempo real es 7.895 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: International Public Partnerships Ltd, InterDigital, Inc., Booking Holdings Inc., Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV, Pershing Square Holdings, Ltd. y Baker Hughes, a GE company. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.