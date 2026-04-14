Operar Olympus Corporation - 7733 CFD

Sobre Olympus Corp

Olympus Corp es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación y venta de endoscopios, equipos terapéuticos, ciencia, vídeo y otros productos. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de endoscopia ofrece endoscopia gastrointestinal, endoscopia quirúrgica, sistemas de endoscopia y servicios de reparación. El segmento de equipos terapéuticos proporciona herramientas de tratamiento endoscópico, dispositivos de energía, productos de urología, ginecología y otorrinolaringología. El segmento científico ofrece microscopios biológicos, microscopios industriales, endoscopios industriales y equipos de inspección no destructiva. El segmento de Imagen proporciona cámaras digitales y máquinas de grabación. El segmento Otros se dedica a la fabricación y venta de biomateriales. La empresa también se dedica al negocio de las inversiones financieras.

El precio actual de la acción Olympus Corporation en tiempo real es 1581.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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