Operar Lufax Holding Ltd - LU CFD

Sobre Lufax Holding Ltd - ADR

Lufax Holding Ltd es una sociedad de cartera dedicada a la explotación de una plataforma de servicios financieros personales en China. La empresa se dedica a dos actividades principales, que son la facilitación de créditos al por menor y la gestión de patrimonios. El negocio de facilitación de créditos al por menor está diseñado para abordar los préstamos personales para los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores asalariados. El negocio de gestión de la riqueza proporciona servicios relacionados para la clase media y la población afluente a través de su plataforma en línea. La empresa opera sus negocios a través de sus filiales.

El precio actual de la acción Lufax Holding Ltd en tiempo real es 1.974 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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