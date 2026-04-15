Operar Teradata - TDC CFD

Sobre Teradata Corporation

Teradata Corporation (Teradata) se centra en proporcionar una plataforma de datos multicloud conectada para la analítica empresarial. La plataforma Teradata Vantage de la compañía permite a los clientes integrar y simplificar su ecosistema de datos y analítica, agilizar el acceso y la gestión de los datos y utilizar la analítica para obtener valor empresarial de diversos tipos de datos. La plataforma Teradata Vantage está diseñada y construida para funcionar en entornos locales, de nube privada y de nube pública. Los segmentos geográficos de la compañía incluyen la región de las Américas (América del Norte y América Latina), la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y la región APJ (Asia Pacífico y Japón). La plataforma de la empresa ofrece una completa integración de conjuntos de datos, herramientas, lenguajes analíticos y funciones, incluyendo tecnologías comerciales y de código abierto. La empresa presta servicios a varios sectores: automoción, energía y recursos naturales, servicios financieros, administración pública, sanidad, fabricación, comercio minorista y telecomunicaciones.

El precio actual de la acción Teradata en tiempo real es 26.79 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Enbridge Inc., ITM Power, Intercontinental Exchange, Aerovate Therapeutics, Inc., Trip.com Group Limited y Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.