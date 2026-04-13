Operar Enbridge Inc. - ENB CFD

Sobre Enbridge Inc (USA)

Enbridge Inc. es una empresa de transporte y distribución de energía. Sus segmentos incluyen los oleoductos para líquidos, el transporte de gas y el flujo intermedio, la distribución y el almacenamiento de gas, la generación de energía renovable y los servicios energéticos. Los oleoductos de líquidos consisten en oleoductos y terminales que transportan diversos grados de petróleo crudo y otros hidrocarburos líquidos. Gas Transmission and Midstream consiste en sus inversiones en gasoductos e instalaciones de recogida y procesamiento de gas natural en Canadá y Estados Unidos, incluyendo United States Gas Transmission, Canadian Gas Transmission, United States Midstream y otros activos. Distribución y almacenamiento de gas consiste en sus operaciones de servicios públicos de gas natural. La generación de energía renovable consiste en inversiones en activos eólicos y solares, así como en activos geotérmicos, de recuperación de calor residual y de transmisión. Energy Services proporciona servicios físicos de comercialización y logística de materias primas a refinerías, productores y otros clientes norteamericanos.

El precio actual de la acción Enbridge Inc. en tiempo real es 53.44 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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