Operar iShares MSCI Malaysia ETF - EWM CFD

Sobre iShares MSCI Malaysia ETF

Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores componentes de su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente. El índice subyacente está diseñado para medir el rendimiento de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado malayo. El EWM ofrece a los inversores una exposición al mercado emergente de Malasia invirtiendo en valores de empresas con sede en el país. Dado que es probable que muchas de las grandes capitalizaciones de este fondo no se encuentren en otros fondos de mercados emergentes, el EWM podría constituir una interesante participación satélite, pero probablemente no sea apropiado como participación principal en una cartera diversificada.

El precio actual de la acción iShares MSCI Malaysia ETF en tiempo real es 28.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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