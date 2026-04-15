Operar Oshkosh - OSK CFD

Sobre Oshkosh Corp

Oshkosh Corporation es un diseñador, fabricante y comercializador de equipos de acceso, vehículos especiales y carrocerías de camiones. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Access Equipment, Defense, Fire & Emergency y Commercial. El segmento de equipos de acceso fabrica y comercializa plataformas de trabajo aéreo y manipuladores telescópicos utilizados en una variedad de aplicaciones de construcción, industriales, institucionales y de mantenimiento general. El segmento de Defensa fabrica y comercializa vehículos tácticos, remolques, piezas y servicios de integración y suministro de sistemas de armas, vehículos de reparto y vehículos de limpieza de nieve. El segmento de Bomberos y Emergencias fabrica y comercializa vehículos y equipos de extinción de incendios personalizados y comerciales, vehículos de rescate y extinción de incendios de aeronaves (ARFF), simuladores, vehículos móviles de mando y control y otros vehículos de emergencia. El segmento comercial fabrica y comercializa vehículos de recogida de basuras, hormigoneras, vehículos de servicio de campo y grúas montadas en camiones.

El precio actual de la acción Oshkosh en tiempo real es 144.56 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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