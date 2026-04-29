Operar Hormel Foods - HRL CFD

Sobre Hormel Foods Corp

Hormel Foods Corporation es una empresa global de alimentación. Sus segmentos son Productos de Alimentación, Alimentos Refrigerados, Tienda de Pavos Jennie-O e Internacional y Otros. El segmento de productos de alimentación consiste principalmente en el procesamiento, la comercialización y la venta de productos alimenticios estables que se venden predominantemente en el mercado minorista, junto con la venta de productos nutricionales y de etiqueta privada estables a clientes minoristas, de servicios de alimentación e industriales. El segmento de alimentos refrigerados consiste principalmente en el procesamiento, la comercialización y la venta de productos de marca y sin marca de cerdo, carne de vacuno y aves de corral para clientes minoristas, de servicios de alimentación, de charcutería, de tiendas de conveniencia y comerciales. El segmento Jennie-O Turkey Store consiste principalmente en la elaboración, comercialización y venta de productos de pavo de marca y sin marca para clientes minoristas, de restauración y comerciales. El segmento Internacional y otros incluye Hormel Foods International, que fabrica, comercializa y vende los productos de la empresa a nivel internacional.

El precio actual de la acción Hormel Foods en tiempo real es 21.02 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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