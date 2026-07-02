Operar Westlake Chemical - WLK

Sobre Westlake Corp

Westlake Corporation, anteriormente Westlake Chemical Corporation, es un fabricante y proveedor mundial de materiales y productos. La empresa proporciona los componentes básicos para soluciones esenciales, desde la vivienda y la construcción hasta el embalaje y la atención sanitaria, pasando por la automoción y el consumo. Opera en dos segmentos: Productos de Vivienda e Infraestructura y Materiales Esenciales y de Rendimiento. El segmento de Productos de Vivienda e Infraestructura fabrica productos acabados que se utilizan en aplicaciones de construcción residencial y comercial, como revestimientos residenciales, molduras, tuberías y accesorios, piedra arquitectónica, cemento, arcilla, techos metálicos y compuestos de polímero, productos para la vida al aire libre, incluyendo terrazas y esteras, y películas. El segmento de Performance & Essential Materials cuenta con aproximadamente 25 centros en todo el mundo que producen los componentes químicos fundamentales que se utilizan para fabricar productos esenciales para los sectores agrícola, alimentario, médico, de la construcción, del automóvil, eléctrico y de la limpieza.

El precio actual de la acción Westlake Chemical en tiempo real es 74.81 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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