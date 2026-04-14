Operar McEwen Inc - MUX CFD

Sobre McEwen Mining Inc

McEwen Mining Inc es una compañía minera y de producción y exploración de minerales. La compañía se enfoca en metales preciosos y básicos en Argentina, México y Estados Unidos. Los segmentos de la compañía incluyen México, Minera Santa Cruz S.A. (MSC), Nevada y Los Azules. El segmento Operaciones de México incluye propiedades, como la mina El Gallo 1 y el proyecto El Gallo 2. El segmento MSC incluye propiedades, como la mina San José y otras concesiones ubicadas alrededor de la mina. Las propiedades de la Compañía en el segmento de Nevada incluyen el proyecto Gold Bar y propiedades de exploración. El proyecto Gold Bar es un proyecto de mina. El segmento de Los Azules incluye varias propiedades, como el proyecto Los Azules, el proyecto Chonchones, el proyecto Laganoso, el proyecto La Cerrada y otras propiedades en Argentina. El proyecto de cobre Los Azules es un proyecto de exploración pórfido de cobre en etapa avanzada ubicado en la región cordillerana de la provincia de San Juan, Argentina, cerca de la frontera con Chile.

El precio actual de la acción McEwen Inc en tiempo real es 24.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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