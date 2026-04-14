Operar Grupo Televisa, S.A.B. - TV CFD

Sobre Grupo Televisa SAB (ADR)

Grupo Televisa, S.A.B. es una empresa de medios de comunicación, operadora de cable en México y operadora de un sistema de televisión paga vía satélite directo al hogar (DTH) en México. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Contenidos, Sky, cable y otros negocios. El segmento de contenidos abarca publicidad, suscripción a redes y licencias y sindicación. El segmento Sky comprende servicios de televisión paga de transmisión DTH en México, Centroamérica y República Dominicana. El segmento de cable abarca la operación de un sistema múltiple de cable en el área metropolitana de la Ciudad de México, la operación de telecomunicaciones y la operación de un sistema múltiple de cable. El segmento de otros negocios comprende sus operaciones nacionales en la promoción del deporte y del espectáculo, fútbol, producción y distribución de largometrajes, juegos, radio, publicaciones y distribución de publicaciones. La empresa distribuye el contenido que produce a través de diversos canales de transmisión en México y en aproximadamente 50 países más.

El precio actual de la acción Grupo Televisa, S.A.B. en tiempo real es 2.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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