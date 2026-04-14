Operar Nippon Telegraph and Telephone Corporation - 9432 CFD

Sobre Nippon Telegraph And Telephone Corp

NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION es un proveedor de servicios fijos y móviles de voz, de servicios de comunicaciones regionales, de negocio de comunicaciones de larga distancia e internacionales, de negocio de comunicaciones de datos y otros negocios. La Empresa opera a través de seis segmentos: segmento de Comunicaciones Regionales que consta de servicios relacionados con voz fija, servicios de IP/comunicación de paquetes, venta de equipo de telecomunicaciones, servicios de integración del sistema y otros servicios; segmento de Comunicaciones de Larga Distancia e Internacionales que consta de servicios relacionados con voz fija y servicios de IP/comunicación de paquetes; segmento de Comunicaciones Móviles que consta de servicios móviles de voz y venda de equipo de telecomunicaciones; segmento de Comunicaciones de Datos que consta de servicios de integración del sistema y segmento Otro que consta de mantenimiento de edificios, alquiler de inmuebles, desarrollo de sistemas y otros servicios relacionados con investigación y desarrollo.

El precio actual de la acción Nippon Telegraph and Telephone Corporation en tiempo real es 152.04 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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