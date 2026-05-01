Operar Intercontinental Exchange - ICE CFD

Sobre Intercontinental Exchange Inc

INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC., anteriormente Intercontinental Exchange Group, Inc., es un operador de intercambios regulados, casas y anuncios de compensación. La Compañía proporciona servicios de datos para los productos básicos y mercados financieros. La Compañía opera en los Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental, Asia, Israel y Canadá. La Compañía opera en mercados regulados de operaciones para comercializar y compensar una gama de contratos de derivados y valores a través de clases de activos, que incluye energía y productos agrícolas, tasas de interés, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, bonos y monedas. La Compañía brinda diversos servicios a sus clientes, como el comercio previo a la ejecución, compensación, tecnología y servicios de datos. Las bolsas de la Compañía incluyen las bolsas de futuros en los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa continental, Canadá y Singapur e intercambios de acciones en efectivo y de opciones de equidad en los Estados Unidos.

El precio actual de la acción Intercontinental Exchange en tiempo real es 155.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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