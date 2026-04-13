Operar ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB CFD

Sobre ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

La inversión busca resultados de inversión diarios que correspondan a dos veces (2x) el rendimiento diario del Nasdaq Biotechnology Index®.El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice es un índice ponderado por capitalización modificado que incluye valores de empresas que cotizan en el Nasdaq y que están clasificadas como biotecnológicas o farmacéuticas. Este ETF ofrece un apalancamiento largo diario de dos veces el índice NASDAQ Biotechnology de base amplia, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para los inversores con una perspectiva alcista a corto plazo para las empresas biotecnológicas o farmacéuticas. Los inversores deben tener en cuenta que el apalancamiento del BIB se restablece diariamente, lo que da lugar a la acumulación de rendimientos cuando se mantiene durante varios periodos.

El precio actual de la acción ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology en tiempo real es 84.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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