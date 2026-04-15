Operar Sotera Health Co - SHC CFD

Sobre Sotera Health Co

Sotera Health Company. es un proveedor de servicios de esterilización, pruebas de laboratorio y asesoramiento para las industrias de dispositivos médicos y farmacéuticos. La empresa opera a través de tres segmentos: Sterigenics, Nordion y Nelson Labs. Los servicios de esterilización incluyen productos como kits y bandejas de procedimientos, implantes, jeringuillas, catéteres, productos para el cuidado de heridas, barreras de protección médica, incluido el equipo de protección personal (EPP), productos de laboratorio y productos farmacéuticos. Sus servicios de asesoramiento y pruebas de laboratorio ofrecen pruebas de laboratorio microbiológicas y de química analítica en las industrias de dispositivos médicos y farmacéuticos. Sus servicios de pruebas de dispositivos médicos incluyen evaluaciones de microbiología, biocompatibilidad y toxicología, caracterización de materiales, validación de la esterilización y garantía de esterilidad. Sus servicios de pruebas de laboratorio farmacéuticas incluyen evaluaciones de microbiología, biocompatibilidad y toxicología, y evaluaciones de extraíbles y lixiviables de envases farmacéuticos.

El precio actual de la acción Sotera Health Co en tiempo real es 15.99 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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