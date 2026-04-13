Operar Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC CFD

Sobre Fomento de Construcciones y Contratas SA

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. es una empresa con sede en España dedicada principalmente a la provisión de servicios ambientales. Las actividades de la empresa se dividen en cuatro áreas de negocio: Servicios ambientales, construcción, gestión del agua y cemento. La división de servicios ambientales se centra en la limpieza de calles, mantenimiento de parques y jardines urbanos, gestión de residuos industriales, tratamiento y reciclaje de residuos, entre otros. La división de construcción ofrece ingeniería y construcción de obras civiles, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y obras hidráulicas, así como edificios residenciales y no residenciales. La división de gestión de agua funciona con un ciclo de gestión integrada del agua, que incluye entrada, depuración, tratamiento y distribución de las aguas residuales. La división de cemento fabrica cemento, hormigón, áridos y morteros. La compañía opera a través de numerosas filiales en Europa, América, África y Oriente Medio.

El precio actual de la acción Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en tiempo real es 11.04 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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