Operar Kyndryl Holdings, Inc. - KD CFD

Sobre Kyndryl Holdings Inc

Kyndryl Holdings, Inc. es una empresa de servicios tecnológicos. Es un proveedor de servicios de infraestructura. Ofrece servicios en ámbitos como los servicios en la nube, los servicios empresariales básicos y zCloud, los servicios de aplicaciones, datos e inteligencia artificial, los servicios de puesto de trabajo digital, los servicios de seguridad y resiliencia, y los servicios de red y de borde, ya que apoya a sus clientes a través del cambio tecnológico. Sus segmentos incluyen América, Europa/Medio Oriente/África (EMEA), Japón y Asia-Pacífico. Sus servicios en la nube diseñan, construyen y proporcionan servicios gestionados para los entornos multicloud de sus clientes. Sus Servicios de Empresa y zCloud dan soporte a una serie de infraestructuras empresariales, incluyendo nubes privadas, entornos de mainframe, computación distribuida, redes empresariales y entornos de almacenamiento. Sus Servicios de Aplicaciones, Datos e Inteligencia Artificial proporcionan servicios de datos empresariales, incluida la transformación de datos, la arquitectura y la gestión de datos, la gobernanza de datos y el cumplimiento.

El precio actual de la acción Kyndryl Holdings, Inc. en tiempo real es 13.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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