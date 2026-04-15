Operar iShares Preferred and Income Securities ETF - PFF CFD

Sobre iShares Preferred and Income Securities ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del ICE Exchange- Listed Preferred & Hybrid Securities Index, que mide la rentabilidad de un grupo selecto de valores preferentes, valores híbridos y valores preferentes convertibles cotizados en bolsa y denominados en dólares estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York o en el NASDAQ.El fondo puede invertir al menos el 80% de sus activos en los valores componentes de su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente. Este ETF ofrece a los inversores una exposición a las acciones preferentes, un segmento interesante de los mercados de capitales al que la mayoría de los inversores no están muy expuestos. Debido a esto, las acciones preferentes podrían ser apropiadas para aquellos que buscan aumentar los rendimientos en una cartera o para aquellos que buscan formas menos arriesgadas de exposición a la renta variable que están relativamente ausentes de las carteras amplias de acciones. El PFF está razonablemente diversificado tanto por sectores como por el número total de participaciones; el fondo cuenta con algo menos de 250 valores y está fuertemente ponderado hacia la industria financiera, aunque otros sectores comprenden también casi el 20% del fondo.

El precio actual de la acción iShares Preferred and Income Securities ETF en tiempo real es 31.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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