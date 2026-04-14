Operar Japan Tobacco Inc. - 2914 CFD

Sobre Japan Tobacco Inc

JAPAN TOBACCO INC. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio del tabaco. La empresa opera a través de cuatro segmentos de negocio. El segmento de tabaco nacional se dedica a la producción y venta de productos de tabaco. El segmento de tabaco internacional se dedica a la producción y venta de productos de tabaco a través de JT International S.A. El segmento médico se dedica a la investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos. El segmento de Procesamiento de Alimentos se dedica a la fabricación y venta de alimentos procesados congelados y a temperatura ambiente, panadería, condimentos, entre otros. La empresa también se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles.

El precio actual de la acción Japan Tobacco Inc. en tiempo real es 5883.6 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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