Operar AECOM - ACM CFD

Sobre Aecom

AECOM es un proveedor global de servicios profesionales de consultoría de infraestructuras para gobiernos, empresas y organizaciones de todo el mundo. La empresa opera a través de tres segmentos: América, Internacional y AECOM Capital (ACAP). El segmento de las Américas ofrece servicios de planificación, consultoría, diseño arquitectónico y de ingeniería, así como de construcción y gestión de programas, a clientes comerciales y gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y América Latina en mercados finales como los de transporte, agua, gobierno, instalaciones, medio ambiente y energía. El segmento internacional ofrece servicios de planificación, consultoría, diseño arquitectónico y de ingeniería y gestión de programas a clientes comerciales y gubernamentales en Europa, Oriente Medio, África y las regiones de Asia-Pacífico en mercados finales como el transporte, el agua, el gobierno, las instalaciones, el medio ambiente y la energía. El segmento ACAP invierte principalmente en proyectos inmobiliarios y los desarrolla.

El precio actual de la acción AECOM en tiempo real es 85.02 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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