Operar ConAgra Foods - CAG CFD

Sobre Conagra Brands Inc

Conagra Brands, Inc. es una empresa de alimentación envasada que opera a través de los segmentos de comestibles y snacks, refrigerados y congelados, internacional y servicios de alimentación. El segmento de comestibles y aperitivos incluye productos alimenticios estables de marca que se venden en varios canales de venta al por menor. El segmento de refrigerados y congelados incluye productos alimentarios de marca a temperatura controlada que se venden en varios canales minoristas. El segmento internacional incluye principalmente productos alimentarios de marca, en varios estados de temperatura, vendidos en varios canales minoristas y de restauración. El segmento de servicio de alimentos incluye productos alimentarios de marca y personalizados, como comidas, entrantes, salsas y una variedad de productos culinarios fabricados a medida y envasados para su venta a restaurantes y otros establecimientos de servicio de alimentos, principalmente en Estados Unidos. Sus marcas incluyen Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip y Vlasic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein y Frontera.

El precio actual de la acción ConAgra Foods en tiempo real es 14.36 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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