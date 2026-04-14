Operar Mitsubishi Electric Corporation - 6503 CFD

Sobre Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation se dedica al desarrollo, fabricación, venta y distribución de una gama de equipos eléctricos y electrónicos. La Compañía opera en seis segmentos comerciales. El Sistema pesado de maquinaria eléctrica ofrece generadores de turbina, motores eléctricos, transformadores, equipos de electrónica de potencia y conmutadores. El segmento de Mecatrónica Industrial ofrece controladores programables, inversores, servo, indicadores y motores, entre otros. El segmento del Sistema de comunicación de información ofrece equipos de comunicación inalámbrica y satelital, equipos de comunicación por cable, sistemas de cámaras de vigilancia y otros. El segmento de Dispositivos Electrónicos ofrece módulos de potencia, dispositivos de alta frecuencia y dispositivos de pantalla de cristal líquido (LCD). El segmento Electrodomésticos ofrece televisores LCD (TV), aires acondicionados, refrigeradores, ventiladores, hornos de microondas y otros. El segmento Otros ofrece servicios logísticos, inmobiliarios, publicitarios y financieros.

El precio actual de la acción Mitsubishi Electric Corporation en tiempo real es 5849.44 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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