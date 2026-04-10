Operar Aarhuskarlshamn - AAK CFD

Sobre AAK AB (publ)

AAK publ AB, también conocida como AarhusKarlshamn publ AB, es un holding sueco que opera principalmente en el sector de la transformación de alimentos. La empresa refina aceites vegetales para productos especializados. La empresa está organizada, junto con sus filiales, en tres segmentos de negocio: el segmento de Ingredientes alimentarios incluye grasas para hornear, alternativas a las grasas lácteas, grasas para helados, fórmulas infantiles e ingredientes de aceite/grasa, entre otros; el segmento de Grasas para chocolate y confitería proporciona ventajas para el chocolate y la confitería, que van desde productos desarrollados para mejorar la sensibilidad, la salud y alargar la vida útil hasta la eficiencia de costes, los conocimientos técnicos, la tecnología y el servicio, y el segmento de Productos técnicos y piensos incluye cera dorada, ácidos grasos, glicerina, productos químicos de destintado y piensos. La empresa explota Kamani Oil Industries Pvt Ltd. como filial de propiedad mayoritaria.

El precio actual de la acción Aarhuskarlshamn en tiempo real es 247.5 SEK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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