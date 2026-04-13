Operar Bentley Systems, Incorporated - BSY CFD

Sobre Bentley Systems Inc

Bentley Systems, Incorporated es un proveedor de software para la ingeniería de infraestructuras que facilita el trabajo de los profesionales de la ingeniería civil, estructural, geoprofesional y de plantas, sus empresas de entrega de proyectos y los operadores propietarios de activos de infraestructuras. Permite flujos de trabajo digitales en todas las disciplinas de ingeniería, equipos de proyectos distribuidos, desde las oficinas hasta el campo, y a través de factores de forma de computación, incluyendo ordenadores de sobremesa, servidores locales, servicios nativos de la nube, dispositivos móviles y navegadores web. Ofrece soluciones para empresas y profesionales en todo el ciclo de vida de la infraestructura. Ofrece una gama de productos y servicios, como la gestión de la información del ciclo de vida de los activos, la fiabilidad de los activos, el análisis de puentes, el diseño de edificios, el diseño civil, la construcción, los gemelos digitales, la ingeniería geotécnica, la hidráulica y la hidrología, el diseño de minas, la simulación y el análisis de la movilidad, el diseño de plantas, la entrega de proyectos, el modelado espacial y de la realidad, el análisis de estructuras y el detallado estructural.

El precio actual de la acción Bentley Systems, Incorporated en tiempo real es 32.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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