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Sobre Credit Agricole SA

Credit Agricole SA es un grupo bancario con sede en Francia que ofrece servicios bancarios y de seguros a través de una red de bancos y sucursales regionales y locales. Las principales líneas de negocio del Banco son: Recogida de activos, banca minorista francesa LCL, banca minorista internacional, servicios financieros especializados y grandes clientes. La captación de activos incluye los seguros, las actividades de gestión de activos del Grupo Amundi y la gestión de patrimonios. La banca minorista francesa LCL está organizada en cuatro líneas de negocio: banca minorista para clientes particulares, banca minorista para pequeñas empresas, banca privada y banca corporativa. La banca minorista internacional incluye filiales extranjeras situadas en Europa y en el Mediterráneo. Los servicios financieros especializados ofrecen productos y servicios financieros a clientes particulares, pequeñas empresas, corporaciones y autoridades locales en Francia y en el extranjero. El negocio de grandes clientes incluye la banca corporativa y de inversión.

El precio actual de la acción Credit Agricole en tiempo real es 17.135 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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