Operar HighPeak Energy, Inc. - HPK CFD

Sobre Highpeak Energy Inc

HighPeak Energy, Inc. es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural. La empresa se centra en la exploración, el desarrollo y la producción de gas natural líquido (LGN) y gas natural. Los activos de la empresa están situados principalmente en el condado de Howard, Texas, que se encuentra en la parte noreste de la cuenca Midland, rica en petróleo. La superficie de la empresa se compone de dos áreas principales, Flat Top al norte y Signal Peak al sur. La empresa, a través de Priority Power Management, LLC, desarrolla una subestación eléctrica de alta tensión (EHV), sistemas de distribución de media tensión y una instalación solar fotovoltaica de corriente continua de 13 megavatios situada en aproximadamente 80 acres de terreno propiedad de la empresa al norte de Big Spring, Texas, en el condado de Howard, para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la empresa en su zona de explotación de Flat Top, incluida la alimentación de los equipos de perforación y las operaciones diarias. La empresa posee aproximadamente 51.000 acres netos en el condado de Howard, Texas.

El precio actual de la acción HighPeak Energy, Inc. en tiempo real es 6.26 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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