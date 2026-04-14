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Sobre ServiceNow Inc

SERVICENOW, INC. es un proveedor de soluciones empresariales de computación en la nube que definen, estructuran, administran y automatizan servicios para empresas globales. La Compañía ofrece un conjunto de servicios basados en la nube que automatizan el flujo de trabajo dentro y entre los departamentos de una empresa. Proporciona soluciones de flujo de trabajo y se centra en la gestión de servicios para soporte al cliente, recursos humanos, operaciones de seguridad y otros departamentos empresariales. La plataforma también permite a los clientes crear, por sí mismos o con sus socios, sus propias aplicaciones comerciales orientadas a servicios en toda la empresa. La Compañía ofrece su software a través de Internet como un servicio. Comercializa sus servicios a las empresas en una amplia gama de industrias, incluidos los servicios financieros, productos de consumo, servicios de tecnología de la información, salud, gobierno, educación y tecnología. Opera centros de datos en Australia, Brasil, Canadá, Hong Kong, los Países Bajos, Singapur, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos.

El precio actual de la acción ServiceNow en tiempo real es 87.7 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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