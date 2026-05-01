Operar Velocity Financial LLC - VEL CFD

Sobre Velocity Financial Inc

Velocity Financial, Inc. es una empresa de financiación inmobiliaria integrada verticalmente. La empresa origina y gestiona préstamos para inversores garantizados por viviendas de alquiler de una a cuatro unidades y pequeñas propiedades comerciales, a las que se refiere colectivamente como préstamos inmobiliarios para inversores. Origina préstamos en todo el país a través de su red de agentes hipotecarios independientes. La cartera de la empresa incluye préstamos mantenidos para la inversión y préstamos mantenidos para la venta. Sus préstamos están garantizados por un primer gravamen sobre la propiedad subyacente con la protección añadida de una garantía personal. Su cartera de préstamos asciende a 2.100 millones de dólares de saldo principal impagado (UPB) sobre propiedades en 45 estados y el Distrito de Columbia. La empresa financia su cartera principalmente mediante una combinación de facilidades de depósito garantizadas, comprometidas y no comprometidas, titulizaciones, deuda corporativa y capital.

El precio actual de la acción Velocity Financial LLC en tiempo real es 19.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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