Operar Alliant Energy - LNT

Sobre Alliant Energy Corporation

Alliant Energy Corporation opera como un holding de servicios públicos regulados propiedad de inversores. La empresa se centra en la prestación de servicios regulados de electricidad y gas natural a sus clientes en el Medio Oeste, a través de sus filiales, Interstate Power and Light Company (IPL) y Wisconsin Power and Light Company (WPL). Sus segmentos son el de servicios públicos y el de participaciones ATC, que no son servicios públicos, la matriz y otros. El segmento de servicios públicos incluye las operaciones de IPL y WPL, que sirven principalmente a clientes minoristas en Iowa y Wisconsin. El negocio de las empresas de servicios públicos incluye las operaciones de electricidad, las operaciones de gas y otras, que incluyen las operaciones de vapor y las partes no asignadas del negocio de las empresas de servicios públicos. El segmento ATC Holdings, Non-utility, Parent and Other incluye las operaciones de Alliant Energy Finance, LLC (AEF) y sus filiales, la matriz de Alliant Energy, y cualquier ajuste de consolidación de la matriz de Alliant Energy.

El precio actual de la acción Alliant Energy en tiempo real es 77.17 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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