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Sobre Cloudflare Inc

Cloudflare, Inc. es un proveedor global de servicios en la nube que ofrece una gama de servicios a empresas de todos los tamaños y en todas las geografías. La red de la empresa sirve de plano de control escalable y unificado para ofrecer seguridad, rendimiento y fiabilidad en aplicaciones locales, híbridas, en la nube y de software como servicio (SaaS). El conjunto integrado de productos de la empresa consta de soluciones para la infraestructura de cara al exterior de una organización, como sitios web, aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones (API) para ofrecer seguridad, rendimiento y fiabilidad; soluciones para dar servicio a los recursos internos de una organización, como redes y dispositivos internos; soluciones basadas en el desarrollo y ofertas para el consumidor. Sus productos de seguridad incluyen Cloud Firewall, Bot Management, Unmetered Mitigation, Cloudflare Orbit, SSL for SaaS, Dedicated & Custom Certs y otros. Sus productos de rendimiento incluyen Content Delivery, Intelligent Routing, Content Optimization y otros.

El precio actual de la acción Cloudflare Inc. en tiempo real es 178.23 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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