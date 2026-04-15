Operar RTX Corporation - RTX CFD

Sobre Raytheon Technologies Corp

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION se dedica a proporcionar productos de alta tecnología y servicios a los sistemas de construcción y las industrias aeroespaciales del mundo. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Otis; UTC Climate, Controls & Security; Pratt & Whitney y UTC Aerospace Systems. Su segmento Otis diseña, fabrica, vende e instala una gama de elevadores de carga y de pasajeros, así como una línea de escaleras mecánicas y pasillos móviles. Su segmento UTC Climate, Controls & Security es proveedor de soluciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC) y refrigeración. El segmento Pratt & Whitney de la empresa suministra motores de avión para el mercado comercial, militar, de aviación general y jets comerciales. Su segmento UTC Aerospace Systems es proveedor de productos aeroespaciales y soluciones de servicio posventa.

El precio actual de la acción RTX Corporation en tiempo real es 198.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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