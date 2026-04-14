Operar Regions Financial - RF CFD

Sobre Regions Financial Corp

Regions Financial Corporation es una sociedad financiera de cartera. La Compañía lleva a cabo sus operaciones bancarias a través de Regions Bank, un banco comercial con licencia estatal de Alabama, que es miembro del Sistema de Reserva Federal. Opera en tres segmentos: Banco corporativo, que representa sus funciones de banca comercial, incluidas las de bienes raíces comerciales e industriales, de bienes raíces comerciales y de inversionistas de bienes raíces; Banco del consumidor, que representa a su red de sucursales, incluidos los productos y servicios de banca de consumo relacionados con las primeras hipotecas residenciales, líneas y préstamos con garantía hipotecaria, préstamos para pequeñas empresas, préstamos indirectos, tarjetas de crédito al consumo y otros préstamos al consumidor, así como las correspondientes relaciones de depósito, y Gestión de patrimonios, que ofrece a individuos, empresas, instituciones gubernamentales y entidades sin fines de lucro una gama de soluciones para permitir la transferencia de riqueza. Proporciona servicios tradicionales de banca comercial, minorista e hipotecaria, así como otros servicios financieros.

El precio actual de la acción Regions Financial en tiempo real es 27.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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