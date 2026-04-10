Operar Aviva PLC - AV. CFD

Sobre Aviva plc

AVIVA PLC es una compañía holding con sede en el Reino Unido que ofrece productos y servicios de seguros de vida, seguros generales y gestión de activos. Aviva Investors proporciona servicios de gestión de activos a Aviva y clientes externos. Sus segmentos incluyen Reino Unido e Irlanda; Francia; Polonia; Italia; Canadá; Asia; Aviva Investors, y otras actividades del Grupo. Distribuye productos a sus clientes individuales, grupales y corporativos directamente ya través de una red de intermediarios y socios.

El precio actual de la acción Aviva PLC en tiempo real es 6.28171 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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