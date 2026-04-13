Operar Citizens Financial Group - CFG CFD

Sobre Citizens Financial Group Inc

Citizens Financial Group, Inc. (Citizens) es una institución financiera que ofrece una gama de productos y servicios bancarios minoristas y comerciales a particulares, pequeñas empresas, compañías del mercado medio, corporaciones e instituciones. Los segmentos de la empresa incluyen la banca de consumo y la banca comercial. En la Banca de Consumo, Citizens proporciona un servicio integrado, que incluye banca móvil y online, un centro de contacto con el cliente 24/7 y la comodidad de aproximadamente 3.000 cajeros automáticos y más de 1.000 sucursales en 14 estados y el Distrito de Columbia. Los productos y servicios de Banca de Consumo incluyen una gama de ofertas de banca, préstamos, ahorros, gestión de patrimonios y pequeñas empresas. En Banca Comercial, Citizens ofrece una gama de productos y soluciones financieras, incluyendo préstamos y leasing, servicios de gestión de depósitos y tesorería, soluciones de gestión de riesgos de divisas y materias primas, así como capacidades de sindicación de préstamos, financiación corporativa y mercados de capital.

El precio actual de la acción Citizens Financial Group en tiempo real es 63.91 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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