Operar Marqeta, Inc. - MQ CFD

Sobre Marqeta Inc

Marqeta, Inc. se dedica a ofrecer soluciones modernas de emisión de tarjetas y procesamiento de pagos. La empresa opera la Plataforma Marqeta, una plataforma de interfaz de programa de aplicación abierta basada en la nube, que permite a las empresas desarrollar experiencias de pago con tarjeta modernas y sin fricciones para casos de uso de consumidores y comerciales que son el núcleo de su negocio principal o lo apoyan. Su plataforma ofrece tres capacidades principales: Marqeta Issuing, Marqeta Processing y Marqeta Applications. La empresa ofrece soluciones, como servicios a la carta, comprar ahora pagar después, gestión de gastos, viajes, préstamos alternativos, desembolsos e incentivos. La empresa ofrece sus soluciones a varios sectores, como la banca digital, los incentivos y las recompensas, los viajes en línea, los préstamos a pequeñas empresas, los servicios a la carta, los medios de comunicación y las agencias de publicidad, la financiación en el punto de venta, los seguros y los mercados minoristas. Entre sus clientes se encuentran empresas como Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna y Square.

El precio actual de la acción Marqeta, Inc. en tiempo real es 4.03 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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