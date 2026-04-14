Operar Makita Corporation - 6586 CFD

Sobre Makita Corporation

Makita Corp es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación y venta de herramientas eléctricas, herramientas neumáticas, equipos de horticultura y equipos domésticos. La empresa opera en cuatro segmentos regionales: Japón, Europa, América del Norte y Asia. La empresa ofrece productos de la serie de iones de litio, productos de la serie de herramientas neumáticas de alta presión, productos de la serie de colectores de polvo, productos de la serie de enclavamiento inalámbrico y productos de la serie de preparación para desastres.

El precio actual de la acción Makita Corporation en tiempo real es 5511.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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