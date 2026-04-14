Operar New Fortress Energy - NFE CFD

Sobre New Fortress Energy Inc

New Fortress Energy Inc. es una empresa de infraestructuras integradas de gas a electricidad, que se dedica a prestar servicios energéticos y de desarrollo. La empresa opera a través de dos segmentos: Terminales e Infraestructura y Buques. El segmento de Terminales e Infraestructura incluye toda la cadena de producción y entrega, desde la obtención y licuefacción de gas natural hasta la logística, el transporte marítimo, las instalaciones y la conversión o el desarrollo de la generación de energía a partir de gas natural. Este segmento incluye todas las operaciones de terminales en Jamaica, Puerto Rico y Brasil, incluida su participación en la central eléctrica de Sergipe. El segmento de buques incluye todos los buques, que se alquilan a clientes en virtud de acuerdos a largo plazo o al contado, incluido el fletamento de 25 años del Nanook con Centrais Eletricas de Sergipe S.A. (CELSE). La inversión de la empresa en Hilli LLC, propietaria y operadora del Hilli, también se incluye en este segmento.

El precio actual de la acción New Fortress Energy en tiempo real es 0.59 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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